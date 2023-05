Uomini e Donne, la confessione dell’ex Dama: “A volte io non ho neanche i soldi per mangiare”

Conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Angela Troina – meglio conosciuta come Angela favolosa cubista – si è lasciata andare ad una lunga intervista a Fanpage.it. L’ex Dama ha deciso di ripercorrere alcune importanti tappe della sua vita, raccontando cosa è accaduto una volta finita la sua avventura al dating-show di Maria De Filippi.

“A volte io non ho neanche i soldi per mangiare” – Durante la sua esperienza a UeD, Angela ha conquistato il pubblico con il suo carattere esuberante e irriverente. Nonostante siano trascorsi anni dall’ultima volta che è apparsa in televisione, la donna continua ad essere ancora fermata dalla gente. Non mancano, inoltre, serate a cui lei prende parte in vari locali.

Nonostante si mostri sempre allegra e sorridente, la 79enne ha ammesso di non avere i soldi necessari nemmeno per mangiare. Fortunatamente ad aiutarla c’è il figlio, avuto quando aveva 13 anni:

“A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio. La mia pensione è povera. Ho lasciato il lavoro a 50 anni, mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono le bollette. A volte mi chiedo: che mangio? E faccio la pastina. Mio figlio quando legge “mamma” sul telefono pensa: “Vuole soldi” (ride, ndr). Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può. Ho chiesto alla mia padrona di casa di prendersi cura di me quando non potrò più uscire e in cambio le do la mia pensione. Non voglio andare nella casa di riposo”.

La donna, inoltre, ne ha approfittato per svelare una volta per tutte cosa è accaduto anni fa con Maria De Filippi. Angela, infatti, ha voluto spiegare il motivo per cui, secondo lei, la produzione di Uomini e Donne non ha più voluto che fosse presente in studio:

“Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: “Domani sono da Barbara D’Urso“. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara”.