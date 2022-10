Uomini e Donne, la De Filippi si arrabbia con Pinuccia: “Non devi elemosinare una cena”

Tra i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne c’è sicuramente Pinuccia. I suoi animati scontri con Tina Cipollari sono molto discussi sui social, così come la sua grande cotta per Alessandro. In una delle recenti puntate del dating-show la Dama è riuscita a far infuriare Maria De Filippi.

“Non devi elemosinare una cena” – In una delle recenti puntate di UeD la donna ha nuovamente dimostrato di non saper accettare il fatto che Alessandro non ricambi il suo interesse. Lo stesso Cavaliere ha ammesso di vedere la donna come un’amica, non volendo quindi nulla di più.

Nonostante il rifiuto da parte del 92enne di andare a cena con lei, la Dama non ha affatto accettato ciò. Rivolgendosi al Cavaliere, Pinuccia ha infatti affermato: “Se tu non mi vuoi e vuoi andare con la signora dimmelo che io mi ritiro nel mio convento”.

La continua insistenza di Pinuccia ha fatto andare su tutte le furie la padrona di casa, spingendola a rimproverarla per il suo comportamento: “Pinuccia non vuole venire né con te né con la signora! Pinuccia non devi elemosinare una cena, non si fa, non si obbliga un uomo. Lo sfinisci, per questo te lo dici! È buono come il pane, ti dice sì… Ha 92 anni e avrà diritto di fare ciò che vuole? Alessandro dille la verità, ovvero che stai bene da solo”.

La reazione della conduttrice ha ovviamente spiazzato i presenti, ma non scalfito la Dama. Pinuccia, infatti, ha continuato ad ammettere di non capire il comportamento di Alessandro, non riuscendo ad accettare la sua decisione. Nell’attesa di nuovi aggiornamenti sulla Dama, la sfuriata della De Filippi è divenuta virale sui social.