Uomini e Donne, la dedica criptica di Mara Fasone

Le voci sulla possibile relazione tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni si fanno sempre più insistenti, nonostante i due non abbiano confermato o smentito nulla.

MARA E LUIGI: LA LORO CONOSCENZA A UOMINI E DONNE – La loro conoscenza è avvenuta all’interno di Uomini e Donne, quando entrambi ricoprivano il ruolo da tronista. Tra i due c’è sempre stata chimica, tuttavia, le loro strade si sono divise. Mara, come ricorderete, abbandonò il trono e Luigi scelse Irene. Da quando, però, Mastroianni ha chiuso la sua relazione con la Capuano, pare che il destino abbia riunito i due ex tronisti.

MARA DEDICA UN POST A LUIGI? – In queste ore Mara ha condiviso una storia su Instagram con la seguente frase: “Non ho mai scelto strade facili. Non mi spaventano le salite. Se c’è da correre, corro. Se c’è da rischiare, rischio. Ma una cosa è certa, ne deve valere la pena”. Cosa vorrà dire con questo criptico post? I due non hanno confermato nulla eppure i fan sono convinti che tra di loro ci sia una storia.

