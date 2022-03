Uomini e Donne, la drammatica storia di Megghi Galo: il racconto su Instagram

Una storia difficile, fatta di tanta forza e d battaglie, quella di Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In queste ore, la ragazza ha raccontato sui social la sua drammatica storia fatta di tanto dolore ma anche forza d’animo e amore. La giovane e suo marito Alessandro Piscopo, Personal Manager Tv/Social, hanno perso purtroppo un secondo figlio ma hanno dovuto affrontare anche un tumore della mamma di lei. Vediamo cosa ha raccontato.

Il drammatico racconto sui social

Megghi ha deciso di raccontare la sua storia sui social con l’obiettivo di infondere nei suoi follower un messaggio di forza. Il post su Instagram ha ricevuto moltissimi commenti, soprattutto da parte di volti noti dello spettacolo che hanno conosciuto la giovane e suo marito. “È tempo di verità” scrive la ragazza su Instagram allegando un video davvero emozionante.

“Ci sono stati giorni in cui avrei voluto scappare da questa vita da tutto questo dolore che improvvisamente si è riversato nella mia esistenza. Ero di nuovo incinta, dopo 8 mesi che il mio angioletto “troppo forte per morire troppo fragile per vivere” mi aveva lasciata in una valle di lacrime e grigiore. Mi chiama la mia Mamma, l’amore della mia vita colei che tutto ha dato e ha fatto per me, Lei che con il suo coraggio è scappata dalla povertà 20 anni fa e mi ha consegnato questa meravigliosa opportunità che è stata l’Italia e la mia nuova vita” continua Megghi Galo su Instagram.

“Mi dice che per un errore medico la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore, non lo era stato visto finora siamo in ritardo, in poche ore perdo il mio secondo angioletto… ma stavolta non ho tempo per piangere, dobbiamo fare in fretta, Ale chiama tutti, smuove tutta Italia, alla fine troviamo un medico qui a Milano che può veramente aiutarci, comincia la battaglia, che so che vinceremo” si legge ancora.

“Mi spengo, mi riprendo, mi rispengo, non è stato e non sarà facile, ma tutto questo mi fa sentire forte nel tempo, il dolore si trasforma in rabbia quella che ti fa alzare il culo la mattina!.. Lottiamo nell’ombra, ma lottiamo! Siamo invincibili, siamo una forza della Natura. Siamo una Famiglia ! Ed io sono una donna finalmente ed il mio compito è difenderla” conclude la ragazza augurando alle donne di essere sempre forti, in occasione dell’8 marzo.