Uomini e Donne, la foto di Tina Cipollari con due agenti di polizia fa il giro del web ma scatena anche qualche polemica

La foto di Tina Cipollari, celebre opinionista del programma Uomini e Donne, ha rapidamente fatto il giro del web dopo essere stata condivisa sulla pagina Facebook della Questura di Matera. L’immagine mostra Cipollari sorridente accanto a due agenti di polizia, ma è la didascalia che ha scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti.

Il testo recita: “La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano. Esserci sempre. Polizia di Stato, Matera”. Tuttavia, è molto probabile che la scritta sia stata modificata successivamente.

Tina Cipollari “fermata” dalla Polizia

Nella foto, Cipollari indossa un abbigliamento estivo, sobrio ma sempre elegante, diverso rispetto a quello a cui il pubblico televisivo è abituato durante le puntate del dating show. Il post ha raccolto numerosi commenti, tra cui alcuni ironici e critici. Alcuni utenti hanno trovato inappropriato pubblicare tale immagine su un profilo istituzionale, esprimendo perplessità e sarcasmo con commenti come “Ma ‘straordinaria protagonista del mondo dello spettacolo’ dove?”.

Nonostante le critiche, ci sono stati anche commenti positivi da parte di fan che hanno apprezzato la foto, lodando Cipollari per la sua capacità di diffondere allegria. “Sei sempre la numero uno Tina, grande” e “Sei incredibile, riesci a strappare un sorriso a tutti ovunque tu vada” sono tra i commenti di supporto ricevuti.

Il futuro a Uomini e Donne?

Mentre la Cipollari si gode qualche momento di relax, il suo futuro a Uomini e Donne sembrerebbe essere incerto. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza, la permanenza dell’opinionista verrà decisa in queste settimane. A questo punto non ci resta che aspettare e sperare di vederla ancora in televisione in compagnia di Gianni Sperti e Maria De Filippi.