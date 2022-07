Uomini e Donne, la foto hot di Marco Fantini: l’ironia dell’ex tronista

Tra le coppie più amate di Uomini e Donne, c’è certamente quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. La loro storia d’amore, che poche settimane fa li ha portati a convolare a nozze, fa ancora sognare il pubblico.

I due ex protagonisti di UeD non sono però immuni dalle critiche. Recentemente, infatti, Marco ha deciso di condividere sui social uno scatto hot e sexy che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti.

LO SCATTO HOT – Tra le foto di coppia pubblicate dall’ex tronista, non sono passate inosservate quelle in cui lui e la sua consorte si mostrano senza veli, coperti solo dall’acqua. Oltre ai complimenti, non sono di certo mancate le critiche dei cosiddetti leoni da tastiera.

Come accaduto anche ad altri vip che sono genitori, c’è stato chi ha commentato: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma siete genitori, e per i soldi fino a che si arriva. Anche a spogliarsi completamente nudi. Ma andate a zappare la terra per favore”.

Lo stesso Marco Fantini, però, aveva previsto le critiche. Ad accompagnare la serie di scatti hot, l’ex volto di Uomini e Donne ha scritto: “Cit. Sei un papà”.