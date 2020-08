Uomini e Donne, la lettera di Sara a Sonny: “Ho bisogno di te”

Dopo la scelta di maggio, avvenuta del noto studio di Uomini e Donne, tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembra stia andando tutto a gonfie vele. Nonostante siano passati pochi mesi dalla scelta, pare che tra i due le cose si siano fatte abbastanza serie e a testimoniare ciò è la lettera che l’ex tronista ha voluto scrivere al fidanzato.

LA LETTERA A SONNY – Nonostante le vacanze di coppie, tra cui una passata in compagnia di un’altra coppia nata a UeD, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, tra loro rimane l’ostacolo della distanza. L’hostess risiede attualmente a Roma, mentre Sonny sta a Milano. Una distanza che ovviamente inizia a pesare, visto anche il forte sentimento che cresce ogni giorno di più. Proprio per questo la Shaimi ha deciso di chiedere pubblicamente al fidanzato di andare a vivere insieme, scrivendogli una lettera.

Al noto settimanale DiPiù, Sara ha deciso di inviare una lunga lettera dedicata all’ex corteggiatore.. In queste righe, l’ex tronista ha voluto nuovamente ribadire di non voler più vivere una relazione a distanza, non essendo più una ragazzina:

“Sono pochi mesi che stiamo insieme ma vivendo così lontani è difficile conoscerci bene, poi abbiamo tutti e due quasi trent’anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana. Mi piacerebbe vivere con te un rapporto più stabile, condividere la quotidianità insieme, cosa che, come ben sai, non ho mai fatto con nessuno, perché ho sempre vissuto da sola”.

La ragazza ha poi ammesso di essere consapevole di quanto sia azzardata una convivenza, visti i pochi mesi della loro relazione. Nonostante questo, lei è decisa a fare questo grande passo:

“Sonny è stata una vera sorpresa per me. La convivenza potrebbe sembrare una scelta troppo azzardata ma io ho bisogno di te”.