Uomini e Donne, la mamma di Giovanna Abate rivela: “Spero non faccia una scelta sbagliata”

Da alcune settimane è tornato Uomini e Donne nelle sue vesti tradizionali. Dopo aver tentato un approccio che si potesse adattare alle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, UeD è tornato nel suo amato studio. Una novità però c’è: il Trono Over e il Trono Classico sono stati uniti, tentando così di far recuperare ascolti e popolarità a quest’ultimo trono. L’unica protagonista del Classico è Giovanna Abate che con il suo Alchimista, sta tenendo incollati al televisore tanti telespettatori. A parlare della tronista è la sua mamma in una recente intervista.

LA SEPARAZIONE – Al settimanale Nuovo Tv, la mamma di Giovanna ha deciso di parlare della figlia, della sua fragilità e del suo percorso nel programma. Da quanto rivelato dalla donna, la tronista prova un amore e un forte legame con il padre. Ha inoltre raccontato la sofferenza della ragazza davanti alla separazione dei suoi genitori:

“Io e suo padre ci siamo separati quando aveva sette anni e Giovanna ha sofferto molto. Ci chiedeva di tornare insieme”.

“Spero non faccia la scelta sbagliata” – Un altro argomento è stato Giulio Raselli, il ragazzo che aveva conquistato Giovanna, ma che, alla fine, ha scelto la rivale Giulia D’Urso. Un’esperienza che l’ha ferita, ma che non le ha tolto la voglia di rimettersi ancora una volta in gioco, salendo sul trono. Parlando di Raselli, la mamma della tronista ha rivelato:

“A Giovanna piaceva veramente, a me no. Diceva di me che ero fredda e poco simpatica nei suoi riguardi. Io per lei vorrei altro, un ragazzo di cultura. Spero che a Uomini e Donne non faccia una scelta sbagliata”.

La tronista, da quanto raccontato dalla signora, ha sofferto anche in passato per amore:

Non ha mai avuto molti fidanzati e l’ultimo l’ha fatta soffrire. E’ stato suo cugino a segnalarla alla redazione di Uomini e Donne”.