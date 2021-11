Uomini e Donne, la mamma di una tronista nel parterre femminile del trono over

Nella puntata del 3 novembre di Uomini e Donne abbiamo assistito ad una scena mai accaduta nel dating show di Maria De Filippi. La presentatrice, infatti, ha introdotto nel parterre femminile del trono over proprio la mamma di una delle troniste. Vediamo di chi stiamo parlando.

LA MAMMA DI ROBERTA – Come i telespettatori sapranno, Roberta Giusti è seduta sul trono giovani per cercare l’amore ormai da qualche mese. Nel corso della puntata, Maria ha annunciato l’arrivo di un’altra donna da inserire nel parterre femminile del trono over. Questa donna è proprio la mamma di Roberta, si chiama Letizia. Per l’occasione, la signora ha raccontato la sua tragica vita e il motivo che l’ha spinta ad entrare a Uomini e Donne.

UNA VITA DIFFICILE – Roberta, all’età di 14 anni, perse il padre, di conseguenza Letizia il marito. Le due donne, quindi, rimasero sole e disperate senza quella figura maschile che per loro era fondamentale. Infatti, questo tragico avvenimento fortificò entrambe le donne rendendole anche più unite.

Il motivo che ha spinto la signora Letizia a partecipare è proprio questo: rimettersi in gioco cercando di ritrovare quella serenità che le è stata strappata dalle mani. Maria ha chiesto a Roberta se fosse d’accordo con questa scelta ma la ragazza ha svelato di essere entusiasta all’idea di condividere questo percorso con sua madre.

Le due successivamente si sono unite in un caldo abbraccio, facendo commuovere tutto lo studio. Attualmente la signora Letizia non è uscita con nessuno, pertanto non conosciamo la sua vita sentimentale.