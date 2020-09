Uomini e Donne: la nipote di Gemma Galgani, spunta la foto

GEMMA GALGANI E LA DELUSIONE D’AMORE – Gemma Galgani, ultimamente, ha avuto una nuova delusione d’amore. Dopo Jean Luis Ciano, che era sceso per corteggiarla solo per una scommessa, è stato il turno di Marcello.

Quest’ultimo pare che abbia deciso di conoscere anche Antonella e Anna Tedesco. E’ stata una decisione che alla Galgani non è piaciuta in quanto avrebbe voluto un’esclusiva che l’uomo non si sentiva di darle. Per questo la donna si è ritrovata a piangere ancora una volta.

A causa della partecipazione a Uomini e Donne da circa 10 anni, sappiamo praticamente tutto della vita di Gemma Galgani ed è venuto fuori che ha una nipote.

GEMMA GALGANI E SUA NIPOTE: SPUNTA LA FOTO – La dama più famosa del trono over ha due sorelle: Silvana, con la quale ha un rapporto molto singolare e Monica che qualche tempo fa le aveva dato dell’esaltata.

E’ spuntata una foto che ritrae Gemma con sua nipote, la figlia di una delle due sorelle. In quell’occasione la ragazza si era appena laureata e Gemma non ha potuto non emozionarsi nuovamente. Per vedere la foto di Gemma con la nipote clicca qui.