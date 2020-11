Uomini e Donne: la prima uscita di Nicole Mazzoccato e Giacomo Ferrara

È finito al centro dell’attenzione social il flirt nato tra un volto noto di Uomini e Donne e un attore di Suburra. Si tratta di Nicole Mazzoccato, ex corteggiatrice di UeD, e Giacomo Ferrara, interprete di Spadino. L’ultimo gossip dei due riguarda la loro prima uscita, avvenuta a Roma.

AVVISTATI A ROMA – A dare il via a questo inaspettato flirt è nato sul noto social Instagram, dove l’ex corteggiatrice ha condiviso un post inerente a Suburra. È infatti uscita la terza e ultima stagione della serietv. In questo post, la Mazzoccato ha taggato Alessandro Borghi e Giacomo. Da lì in poi è iniziato uno scambio di messaggi.

A lanciare lo scoop è Giornalettismo, che ha voluto raccontare il primo incontro tra Nicole e Giacomo. Stando a quanto riportato, si tratterebbe della loro prima uscita insieme, dopo una frequentazione tramite messaggi. Stando ad alcune fonti, tra i due sarebbe scappato perfino un bacio. Il loro primo incontro segnerebbe ufficialmente la loro conoscenza.

QUIETE DOPO LA TEMPESTA – La Mazzoccato è spesso finita al centro dell’attenzione del gossip per via della movimentata storia d’amore con Fabio Colloricchio. Tra i due non è affatto finita in modo pacifico, tanto che tra i due ci sono stati risvolti legali.

Dopo il burrascoso capitolo con l’ex tronista, Nicole sembrava aver trovato l’amore con Thomas Theffa. Nonostante la storia sia giunta al capolinea, tra i due è rimasto un buon rapporto. Ad ottobre si vociferava che nel cuore della ragazza ci fosse Giancarlo Commare, attore che interpreta Edoardo Incanti in Skam.