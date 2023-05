Uomini e Donne, la reazione delle altre corteggiatrici dopo la scelta di Luca Daffrè

Nella giornata di ieri è andata in onda la particolare e insolita scelta di Luca Daffrè, che sui social ha creato non poche polemiche. Il tronista ha deciso di fare una scelta rapida, senza neanche far entrare in studio le corteggiatrici non scelte. Alla fine, il giovane ha deciso di abbandonare il programma con Alessandra Somensi.

Scelta insolita

Luca ha fatto sapere alla redazione del dating show che avrebbe portato in studio solo la sua scelta, per evitare alle altre una situazione considerata da lui inutile. Daffrè, dunque, non ha voluto mettere a confronto nemmeno i percorsi di Alessandra, Alice e Camilla, dimostrando di non aver avuto neppure un ripensamento sulla sua scelta.

Tuttavia, in tanti sui social hanno criticato questo modus operandi, accusando anche la produzione di Uomini e Donne di aver messo una certa fretta al ragazzo in vista della chiusura del programma per le vacanze estive. Secondo molti, infatti, i troni di Lavinia e Federico hanno portato via troppo tempo, lasciando i nuovi tronisti (tra i quali Daffrè) poco tempo per conoscere i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici.

Le reazioni di Alice e Camilla

Nonostante la scelta insolita di Luca, WittyTv ha mandato in onda le reazioni delle non scelte, Alice e Camilla. Le ragazze, in realtà, non hanno reagito in malo modo, anzi, hanno quasi compreso la situazione ed erano pronte a questa eventualità. “Ho preferito magari non vedere voi per portare avanti una cosa senza prendervi in giro” ha esordito Luca.

“Sapevamo tutti che avrebbe avuto poco senso” ha fatto notare Alice Bologna durante un’intervista per LolloMagazine. “Lui è un buono e ho apprezzato il suo modo di comunicarlo, ma le sue parole le capivo. Come capivo che non mi sarei mai strappata i capelli perché non avrebbe avuto nessun senso” ha continuato. “Sicuramente il tempo ha giocato un po’ a loro favore” ha concluso Alice, augurando il meglio.