Uomini e Donne, la replica di Alessia Cammarota alle ultime critiche: “Poco importa se non piaccio”

Tra le tante coppie di Uomini e Donne, è molto amata quella formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. Nonostante sia rimasta nel cuore del pubblico di UeD, l’ex corteggiatrice è spesso protagonista di critiche da parte degli haters.

Davanti ai recenti commenti negativi ricevuti sotto ad un video insieme al marito, Alessia ha deciso di replicare. Attraverso le IG Stories, la donna ha voluto mettere a tacere i leoni da tastiera.

LA REPLICA – Lontana dal piccolo schermo, la Cammarota è sbarcata su Instagram. Come è risaputo, la popolarità non porta solo il successo, ma, purtroppo, anche insulti da parte degli haters.

Molto attiva sui social, Alessia ha dato la possibilità ai suoi tanti fan di porle delle domande. Tra i vari messaggi, c’è chi le ha detto di trovarla noiosa. A questi commenti, come riportato da IsaeChia, non si è fatta attendere la replica dell’ex volto di Uomini e Donne:

Io la vivo in maniera molto serena, quello che ho detto in questi anni è che in realtà la differenza sta negli occhi di chi ti guarda. Le storie sono sempre le stesse, ma c’è chi le percepisce in un modo e chi in un altro. Magari la signora dice “prima o poi si stancherà”, subito dopo magari altre due mi scrivono “mamma mia come siete innamorati”, oppure “Alessia è bellissimo il tuo profilo perché sa di normalità”. Subito dopo un altro mi scrive “smettila di ostentare”. Non si può piacere a tutti, non si può vivere con l’aspirazione di piacere a tutti, perché ve l’ho sempre detto non sono nata modella, poco importa se non piaccio. Chi se ne frega. Nonostante questo io resto sempre quella che sono. Resto sempre Alessia. Se le persone hanno un’altra percezione di me, la verità è che io resto sempre io, con pregi e difetti. Il mio social è una sorta di mio diario. C’è a chi va di sfogliarlo, di leggerlo e a chi no. Se non vi va semplicemente si può saltare, togliere il segui, bloccare. Ci sono mille modi per non farsi gli affaracci degli altri”.