Uomini e Donne, la replica di Teresa Cilia alle tante critiche: “Non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo”

Ancora una volta Teresa Cilia, ex volto di Uomini e Donne, si è trovata sommersa di critiche. I cosiddetti leoni da tastiera hanno attaccato la 36enne per la sua decisione di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, per la precisione una mastoplastica additiva. Davanti a questi commenti negativi, la donna ha deciso di replicare.

“Non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo” – In occasione del recente intervento a cui si è sottoposta per rifarsi il seno, la Cilia ha voluto pubblicare un reels dove ha documentato quanto avvenuto. Sotto al video, sono giunti i commenti di chi non ha apprezzato la decisione della donna: “chi in poco tempo accumula una sfilza di ritocchi estetici è insicuro e forse un percorso psicologico sarebbe più appropriato“.

Davanti a queste critiche, Teresa ha così voluto replicare: “Come potevo immaginare, stavo leggendo dei commenti sotto al mio ultimo reel e le critiche non potevano mancare. Ma, fino a quando sono costruttive, ben venga. Quando poi si toccano certi tasti…Ragazze, io ve lo dico. Per chi mi conosce, per chi sa la mia storia, io di interventi seri ne ho passati nella mia vita. Di cui uno davvero molto importante. Quindi non sono una persona superficiale, non vado a correre dei rischi inutili. Questa è una cosa che mi faceva stare davvero tanto male. Non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo e allora, dopo anni e anni, e con una consapevolezza allucinante, mi sono sottoposta a questo intervento. Ho 36 anni e adesso ho una maturità tale da poter decidere cosa fare della mia vita e del mio corpo. Ovviamente senza esagerare”.

Per chi non lo sapesse, a soli 24 anni la donna ha dovuto affrontare un tumore, proprio per questo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha aggiunto:

“Quindi non esageriamo con i commenti perché veramente nella vita ci vuole anche un po’ di leggerezza. Io ho passato tantissime cose brutte e in questo momento mi sento una donna in rinascita, che finalmente ha preso in mano la sua vita. Che non vive più in quella paura, perché vivere così è davvero brutto. E ogni tanto voglio godermi una gioia. Io ad oggi sono contenta, non è stato facile. E’ vero, sono stata male. Il giorno dell’intervento è stato veramente brutto, non vi racconto i dettagli. Ma adesso sto bene, sono felice e orgogliosa di me stessa, sia per quello che ho passato e sia per le scelte anche un po’ più, come si dice, per estetica. Ho letto anche commenti positivi e menomale che esistono anche persone che usano una certa intelligenza prima di parlare”.