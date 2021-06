Uomini e Donne, la rettifica di Jessica Antonini: “Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto”

A far discutere nelle ultime ore è stata una presunta dichiarazione fatta da un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Jessica Antonini, ex tronista del dating show. Al centro del recente gossip per la fine della sua storia con Davide Lorusso, la ragazza è tornata a far parlare di sé.

“È gay, ma non lo sa” – A creare scalpore e polemiche è stata la copertina dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, questa settimana in edicola. Protagonista indiscussa è stata Jessica, reduce dalla fine della sua love-story con Davide, la sua scelta a UeD. A scatenare il putiferio è stata la frase presente sulla copertina.

“Ho chiuso con Davide: lui non lo sa, ma è gay“, recita così l’affermazione shock presente sulla copertina della rivista di Riccardo Signoretti. Sull’account del direttore di Nuovo, è possibile trovare la copertina incriminata, accompagnata dalla seguente didascalia:

“Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi”.

Ovviamente la dichiarazione dell’ex tronista ha scatenato non poche polemiche, costringendola ad intervenire prontamente. Sulle sue IG Stories, Jessica ha voluto chiarire la questione e la sua posizione in merito a ciò che è stato riportato sulla rivista: “Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto e, appena vista la copertina, mi sono sbrigata a sentire chi di dovere. Non ho mai chiesto di scrivere così e soprattutto in copertina. Mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato e me lo auguro”.