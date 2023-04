Uomini e Donne, la rivelazione di Sara Shaimi: “Ho sposato Sonny in Marocco perché…”

Dopo un turbolento percorso sia a Uomini e Donne che lontano dalle telecamere, Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono convolati a nozze. I due ex volti del dating-show hanno deciso di celebrare il matrimonio in Marocco. A spiegare il motivo di tale scelta è stata l’ex tronista.

“Ho sposato Sonny in Marocco perché…” – Nel 2019 ha avuto inizio il percorso di Sara all’interno di Uomini e Donne. È stato proprio nello studio del dating-show di Maria De Filippi che la ragazza ha conosciuto Sonny, suo corteggiatore. Dopo diversi mesi di conoscenza, l’oramai ex tronista ha scelto di conoscere Di Meo anche lontano dalle telecamere.

Dopo un breve periodo di crisi, i due hanno deciso di dare un’altra opportunità alla loro storia d’amore. Inoltre, Sara e Sonny hanno deciso di compiere il grande passo e di convolare a nozze. Una proposta inaspettata così come la scelta di celebrare il matrimonio in Marocco.

A distanza di un mese dal matrimonio, la Shaimi ha spiegato cosa l’ha spinta a prendere una tale decisione. La ragazza, infatti, ha svelato di avere una cugina in Marocco che è una wedding planner ed è per questo che il matrimonio è stato prima celebrato lì:

“Per chi lo chiede il matrimonio vale anche in Italia. Faremo una bella festa anche in Italia prossimo anno. Fare il matrimonio prima in Marocco è stato più per caso, avendo una cugina che fa la wedding planner, mi ha detto: “Dai facciamolo subito” e noi abbiamo detto: “Why not?”. Quindi abbiamo fatto prima quello in Marocco. E mi ha fatto molto piacere, è stato bellissimo. Non avrei mai pensato di farlo giù e invece…”.