Uomini e Donne, la romantica proposta di matrimonio di Sabrina Ghio: l’annuncio sui social

In occasione del suo compleanno, l’ex volto di Uomini e Donne e Amici ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio. Si tratta di Sabrina Ghio che, durante il weekend in Puglia con la famiglia, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del compagno Carlo Negri. Ad annunciarlo è stata la stessa ex ballerina di Amici.

“Come in una favola” – Dopo un periodo abbastanza complicato dovuto a problemi di salute che l’ha portata a subire un intervento, Sabrina è tornata a sorridere grazie a Carlo.

In occasione del suo compleanno, davanti alla sua famiglia e alla piccola Penelope, figlia della Ghio e dell’ex Federico Manzolli, l’uomo le ha voluto chiedere la mano. Una sorpresa emozionante, documentata da scatti e da un breve filmato del romantico momento.

“Come nelle favole: è e sarà per sempre sì”, ha così scritto l’ex tronista sotto il post condiviso su Instagram. Non sono ovviamente mancati i tanti commenti da parte di amici e di fan della coppia, pronti a congratularsi per la lieta notizia.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha poi voluto parlarne nelle IG Stories, raccontando meglio ciò che sta provando in questi giorni. Non è mancato il discorso sul periodo complicato vissuto pochi mesi fa, aggiungendo:

“Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Carlo ha radunato per il mio compleanno tutti i nostri amici, i fratelli, mia figlia. Io ho trovato tutti lì e nell’aria si respirava un sacco di amore”.

Per vedere il video della proposta, clicca qui.