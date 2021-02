Uomini e Donne: la scelta di Davide Donadei, cosa avranno fatto dopo?

Ormai è risaputo: il tronista Davide Donadei ha scelto la corteggiatrice Chiara. E’ stata una scelta molto emozionante, in quanto il tronista ha sofferto molto anche nei confronti dell’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore.

LA SCELA DI DAVIDE DONADEI – La scelta andrò in onda tra un paio di giorni su Canale 5. E’ entrata prima Beatrice che inizialmente, saputa la notizia di essere la non scelta, ha accusato il tronista di averla un po’ illusa. In realtà Maria De Filippi l’ha fatta poi ragionare e il tutto si è concluso con un saluto con un grande abbraccio tra i due.

La scelta di Chiara è stata altrettanto emozionate, in quanto il tronista le ha raccontato quali sono state le esterne che lo hanno colpito di più. Subito dopo Chiara si è emozionata e ha risposto di sì. I due non si sono potuti baciare, ma la scelta ha trasmesso altrettante emozioni.

IL DOPO SCELTA DI DAVIDE DONADEI – Non è stata registrata un dopo scelta, ma sappiamo che Davide e Chiara siamo prima andati nella casa di lei, che abita vicino Roma. I due poi si sono diretti a Lecce, a casa di Donadei. Molto probabilmente i due si trovano ancora lì. Non possono farsi vedere insieme, però, fino a quando non verrà trasmessa la scelta in tv, che vedremo nei prossimi giorni.