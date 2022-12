Uomini e Donne, la seconda cicogna di Clarissa e Federico: svelato il sesso del nascituro

Nei mesi scorsi ad annunciare la cicogna in arrivo sono stati Clarissa Marchese e Federico Gregucci, noti volti di Uomini e Donne. Nella serata di ieri, 22 dicembre, si è tenuto il baby shower dove i due ex protagonisti del dating-show hanno scoperto il sesso del suo secondo nascituro.

SCOPERTO IL SESSO DEL SECONDO BEBÈ – Tra gli amori più seguiti e apprezzati dal pubblico del dating-show di Maria De Filippi c’è certamente quello nato tra Clarissa e Federico. Insieme dal 2016, l’ex tronista e Gregucci non si sono mai lasciati, tanto che nel 2019 sono convolati a nozze e l’11 marzo 2020 sono diventati genitori della prima volta.

I due non hanno mai fatto mistero di voler dare un fratellino o una sorellina ad Arya, la loro primogenita. Lo scorso ottobre i due ex volti di UeD hanno dato il lieto annuncio, mostrandosi felicissimi e impazienti dell’arrivo di questa seconda cicogna. Nella serata di ieri si è svolto il babyshower, dove Clarissa e Federico hanno scoperto il sesso del loro secondo bebè: un maschietto.

LA SUA SECONDA GRAVIDANZA – Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Clarissa ha rivelato di aver avuto non pochi problemi durante questa gravidanza. L’ex tronista, infatti, in quell’occasione ha rivelato:

“Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”.