Uomini e Donne, la segnalazione dell’ex di una corteggiatrice: “Ho visto una Chiara bugiarda e falsa”

Da quanto emerso da alcune segnalazioni, una corteggiatrice di Uomini e Donne starebbe mentendo. A svelarlo è Deianira Marzano, famosa sui social per lanciare scoop sui volti noti di UeD e Temptation Island. Questa volta, l’influencer ha riportato la segnalazione di Mattia Burchielli, ex fidanzato di Chiara Rabbi, attualmente corteggiatrice di Davide Donadei.

“Falsa e bugiarda” – Al pubblico del dating show non è passata inosservata la disponibilità e la comprensione che la ragazza ha mostrato perfino nei confronti di Beatrice Buoncore, la sua rivale. A saltare all’occhio è anche il forte interesse che Davide mostra nei confronti di Chiara.

La segnalazione giunta a Deianira, però, mostrerebbe un lato della corteggiatrice totalmente diverso da quello apparso nel corso del programma. A parlare di lei è Mattia, il suo ex. Stando a quanto dichiarato dal ragazzo, la Rabbi starebbe ingannando il tronista e il pubblico di UeD.

“Sarò un libro aperto anche se stiamo parlando di una questione che dovrebbe rimanere privata, ma a questo punto Chiara non merita il mio silenzio e il mio rispetto perché è stata la prima a mancare in questo”, ha spiegato Burchielli. Proseguendo ha rivelato: “Ho visto una Chiara bugiarda e falsa, che usa una forma di vittimismo per far tenerezza alle persone a casa, atteggiamento mai visto in lei prima”.

Mattia ha poi parlato della prima esterna tra la sua ex fidanzata e Davide. Riguardo a quell’evento, il ragazzo ha rivelato che le parole dette da Chiara al tronista sono le stesse che lei rivolgeva a lui durante la loro relazione. Conferma di ciò l’ha avuta quando la Rabbi si è fatta spruzzare il profumo di Donadei sulla camicia, cosa fatta anche con lui.

La cosa grave per Mattia, però, è un’altra: “Ne ho sentite diverse di cavolate uscire dalla sua bocca ma la più grave è stata quando, nell’ultima esterna, ha omesso che il tatuaggio “Serendipity” fosse stato insieme a me, con un significato importante e tutto nostro”.

LA SEGNALAZIONE DI ROSSANA – Quella di Mattia non è l’unica segnalazione su Chiara arrivata a Deianira. Rossana De Florio non ha fatto altro che confermare le affermazioni del ragazzo. Da quanto emerso dal racconto, quella mostrata dalla corteggiatrice non sarebbe altro che una facciata. Infatti, stando alle parole di Rossana, la ragazza si fingerebbe amica davanti alle telecamere, per poi neanche salutarla dietro le quinte.

“In un’occasione è anche venuta meno ad un “accordo” che avevamo preso tutte e tre: avevamo deciso di non alzarci per ballare con Davide dato che erano scese due nuove corteggiatrici… ma lei, pensando di essere più furba, si è assicurata che io e Beatrice rimanessimo sedute e lo ha invitato!”, ha rivelato la De Florio.