Uomini e Donne, la segnalazione di Deianira: ”Chiara andava spesso nel locale di Davide”

Sono trascorsi ormai una decina di giorni dalla scelta di Davide a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni sono circolati dei gossip ed in particolar modo delle segnalazioni rivolte su Instagram a Deianira Marzano. Alcuni hanno sostenuto che il tronista e Chiara Rabbi già avessero iniziato a frequentarsi al di fuori delle telecamere. Al momento, però, non ci sono prove concrete al riguardo.

UOMINI E DONNE: ALCUNE SEGNALAZIONI SU DAVIDE DONADEI E CHIARA RABBI – Ormai mancano pochi giorni dalla messa in onda della scelta di Davide e Chiara a Uomini e Donne, ma su Instagram stanno circolando delle segnalazioni. Deianira, infatti, l’8 Febbraio ha mostrato alcuni messaggi che i fan le hanno inviato in direct. Tutte riguardano una presunta conoscenza tra il tronista e Chiara Rabbi.

L’influencer napoletana, infatti, ha dichiarato su Instagram: “Mi dispiace molto per Beatrice, che è una bella ragazza, ma io so che Chiara veniva spesso a Parabita, il paese dove Davide ha il suo locale”. Stando a quanto riporta questa segnalazione, Donadei e Chiara si sarebbero già incontrati in Puglia, più precisamente nel ristorante che gestisce lui, molto tempo prima che Maria De Filippi gli offrisse il trono.

Deianira ha inoltre ribadito che queste segnalazioni le sono state inviate sicuramente da persone che non si conoscono tra di loro. Ancora non sappiamo se effettivamente sono notizie veritiere, ma sono stati molto gli utenti che hanno dichiarato che Davide e Chiara si sono visti più volte precedentemente alla trasmissione. Qualora fosse realmente così sarebbe sicuramente una scorrettezza nei confronti del programma e del pubblico di Uomini e Donne.

LA SCELTA DI DAVIDE DONADEI – A proposito di Davide e Chiara, la scelta andrà in onda sicuramente nei prossimi giorni. Sono circolate diverse anticipazioni e quindi sappiamo per certo che Davide ha preferito Chiara all’altra corteggiatrice Beatrice. Nella precedente puntata andata in onda è stato proprio Davide ad annunciare che la volta dopo avrebbe scelto poiché preferiva una delle due corteggiatrici. Tra poco potremo assistere a tutte le emozioni di quel giorno.