Uomini e Donne, la segnalazione di Deianira Marzano: protagonista un corteggiatore di Roberta

È di ieri l’ultima segnalazione che vede come protagonista uno dei nuovi volti di Uomini e Donne. Si tratta di Luca Salatino, uno dei corteggiatori di Roberta. A parlare dell’avvistamento del ragazzo, con tanto di foto, è stata Deianira Marzano tramite le sue IG Stories.

LA SEGNALAZIONE DI LUCA – Salatino è uno degli ultimi corteggiatori giunti per tentare di conquistare la Dama. Da poco in studio, è già al centro del gossip. Pare, infatti, che Luca sia stato avvistato in compagnia di una ragazza.

Il tutto ha avuto inizio da una storia della Marzano, in cui l’opinionista social ha deciso di portare alla luce le segnalazioni di alcune sue utenti. Stando a quanto raccontato dalle ragazze, con tanto di foto, Luca è stato visto in compagnia di una ragazza dentro ad un locale di Tivoli.

Da questa prima segnalazione, ne è seguita un’altra che non ha fatto altro che confermare quanto dichiarato e mostrato dalle foto. Cosa sta accadendo realmente?

Ovviamente, è subito scoppiato il caos sul web. C’è chi, infatti, ha subito iniziato ad accusare il corteggiatore di essersi presentato a Uomini e Donne sono per visibilità. Sarà realmente così o la ragazza in questione è solo un’amica? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.

Per vedere gli screenshot delle IG Stories di Deianira, clicca qui.