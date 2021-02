Uomini e Donne, la storia lontano dalle telecamere: come sta andando tra Sophie e Matteo?

Sebbene non sia ancora andata in onda l’ultima scelta avvenuta a Uomini e Donne, sui social sono trapelate alcune informazioni riguardo una delle ultime coppie nate in studio. Si tratta di Sophia Codegoni e Matteo Ranieri. Come sta andando la loro storia?

LONTANO DALLE TELECAMERE – Come da regolamento, le coppie non possono svelare nulla fino alla messa in onda della scelta. Dopo la chiacchieratissima scelta di Davide Donadei, un’altra tronista ha deciso con chi uscire dallo studio più noto di Mediaset.

Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, la giovane tronista Sophia ha già fatto la sua scelta. A fare breccia nel cuore della 18enne è stato Matteo, uno dei due corteggiatori che ha tentato ed è riuscito a conquistarla.

Mentre i due ex protagonisti di UeD continuano a mantenere il silenzio sui loro profili social, i fan non vedono l’ora di vedere la tanto attesa scelta. La puntata dovrebbe essere trasmessa domani pomeriggio e, secondo sempre alcune anticipazioni, la Codegoni per l’importante evento avrebbe indossato un lungo abito in paillettes, con uno spacco.

Nonostante tutto, però, sono iniziate a trapelare già le prime indiscrezioni. Fonti vicine alla coppia avrebbero infatti rivelato che la storia dei due ragazzi sarebbe già rosea. La cosa non ha affatto stupito gli utenti del web.

Durante l’avventura a Uomini e Donne, è sempre stato evidente il feeling che si era instaurato tra i due. Matteo, oltre a conquistare Sophia, è riuscito ad arrivare al cuore del pubblico. Non resta altro che attendere la messa in onda dell’attesissima puntata.