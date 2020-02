Uomini e Donne: la strana reazione di Daniele al gesto di una corteggiatrice

Sebbene sia da poco iniziato il trono di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne, il ragazzo sta facendo molto discutere. Neanche durante il suo percorso al Grande Fratello, il ragazzo ha mostrarsi per com’è realmente, attirandosi molte critiche per il suo carattere, da molti, reputato difficile. La stessa cosa sembra stia accadendo anche a UeD, infatti, proprio oggi si è discusso della strana reazione che il tronista ha avuto al gesto di una corteggiatrice.

LA STRANA REAZIONE DI DANIELE – Parlando dell’esterna tra Daniele e Giulia, è emerso un dettaglio che ha acceso gli animi della corteggiatrice. Io mi sono un attimo commosso… emozionato. In quel momento lei si è avvicinata subito e mi ha dato la mano… per come sono fatto io… La prima volta che ti vedo… non ti conosco… Per me anche darti la mano l’ho visto un po’ too much“, ha così raccontato il tronista. Dalla sua spiegazione, il ragazzo fa intendere di non aver gradito quel gesto poiché lo ritiene troppo intimo per una prima uscita.

GIULIA ABBANDONA LO STUDIO – Le parole di Daniele non hanno fatto altro che accendere la corteggiatrice che ha reagito male a quella confessione. “Tu mi dici che è andata storta una cosa che per me è la più naturale”, ha così esordito la ragazza, sorpresa dalle parole del tronista. Ha poi continuato “Il gesto viene naturale! Pensa se ti abbracciavo che succedeva! Assurdo! Sono cose fuori dal mondo!”. Dal Moro ha comunque tentato di spiegare il suo punto di vista: “Mi è venuto istintivo togliere la mano”. Nonostante tutto, però, Giulia ha deciso di abbandonare lo studio.