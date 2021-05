Uomini e Donne: la svolta professionale di Andrea Damante

Andrea Damante ha da poco annunciato una svolta molto importante per la sua professione. Damante si è sempre dedicato alla musica. Infatti lui ha iniziato a fare il deejay a Veronica ancora prima di partecipare a Uomini e Donne.

Anche dopo aver partecipato a Uomini e Donne come tronista ha continuato a lavorare con la musica. Anche se poi ha partecipato a diversi eventi televisivi. Andrea Damante ha da poco annunciato di essere entrato nella Warner Music Italia. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Instagram.

LE PAROLE DI ANDREA DAMANTE – Le parole di Andrea Damante inerenti alla sua nuova svolta lavorativa sono state: “Momenti alti, momenti bassi, scelte giuste e scelte sbagliate, è successo tanto negli ultimi anni ma ho cercato sempre di darmi una direzione, una strada, un obbiettivo, senza mai mollare un giorno… Oggi sono felice di aver raggiunto un bel traguardo consapevole che c’è ancora tanta strada da fare”.

Ha poi dato appuntamento ai suoi fan il prossimo giugno. Probabilmente ci sarà un prossimo album in uscita? Staremo a vedere se ci saranno altre novità. Per Damante però non sono mai mancate le novità in quanto prima viaggiava molto per lavoro facendo il deejay in molte discoteche d’Italia.

La Warner Bros è una casa discografica molto importante della quale fanno parte numerosi artisti come Laura Pausini, Ligabue, Annalisa e Achille Lauro. Non mancano poi i nuovi emergenti di Amici 20 come Deddy e Tancredi. Per vedere il suo post clicca qui.