Uomini e Donne, la trasformazione di Giulia De Lellis: ecco l’influencer a 18 anni

L'influencer come non l'avete mai vista.

Giulia De Lellis, nota influencer da 4 milioni e mezzo di follower e seconda solo a Chiara Ferragni, oggi appare più in forma e bella che mai. L’esperta di tendenze romana si mostra sempre perfetta sui social, dimostrando anche qualche anno in più di quelli che ha (24 anni).

Tuttavia, circolano in rete alcune sue foto all’età di 18 anni, quando era totalmente estranea al mondo della tv e soprattutto a quello di Uomini e Donne, programma che l’ha lanciata definitivamente. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO.

DALL’ANONIMATO AL MONDO DELLA TV – Giulia De Lellis ne ha fatta di strada prima di raccogliere così tanti consensi, e queste foto lo dimostrano. L’influencer appare esattamente come una normale 18 enne, folti capelli con lo shatush (molto in voga in quel periodo), sorriso smagliante e labbra meno pronunciate di adesso. Anche durante la partecipazione a Uomini e Donne, la De Lellis era completamente diversa.

Il dating show di Maria De Filippi le ha aperto le porte del mondo della tv e soprattutto dei social. La ragazza, successivamente, ha preso parte al Grande Fratello Vip e ha ricoperto il ruolo di opinionista da Barbara D’urso, per non parlare dei numerosi inviti in tutti i maggiori salotti della tv italiana.

LA STORIA CON ANDREA DAMANTE E IL LANCIO DEL LIBRO – Anche la sua storia d’amore con il deejay veronese ed ex tronista, Andrea Damante, le ha fruttato parecchio successo. Scoperti alcuni tradimenti da parte del fidanzato, la De Lellis ha ben pensato di metterli in piazza pubblicando un libro intitolato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Insomma, l’influencer sarà anche partita da zero ma è stata molto furba nel tenersi stretto il suo successo.