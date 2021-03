Uomini e Donne, la tronista Samantha ammette di essere interessata ad un cavaliere del trono over

La registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 3 marzo ha lasciato tutti un po’ spiazzati. La nuova tronista, Samantha, ha dichiarato di avere interesse per un cavaliere del trono over, mandando su tutte le furie i suoi corteggiatori. Come finirà?

MASSIMILIANO E VANESSA: SEMPRE MOLTO COMPLICI – Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, il primo a sedersi al centro dello studio è stato il tronista Massimiliano, il quale è già finito al centro di una polemica. Il giovane ragazzo è uscito nuovamente con Vanessa: i due sono apparsi complici e molto interessati a continuare questa conoscenza. Il tronista è felice che la corteggiatrice si stia aprendo con lui, tuttavia, la ragazza si è lasciata andare a un piccolo sfogo.

Vanessa ha fatto sapere al tronista di esserci rimasta male della decisione di portare in esterna Eugenia, preferendola a lei. L’esterna poi è andata avanti con alcuni racconti della ragazza, la quale si è confidata sulla malattia della madre. Alcuni estratti, infatti, sono stati tagliati poiché troppo forti.

SAMANTHA INTERESSATA AD UN CAVALIERE DEL TRONO OVER – La nuova tronista in carica, Samantha, non sta riscuotendo troppi consensi tra il pubblico di Uomini e Donne. La ragazza, inoltre, ha spiazzato tutti facendo sapere di essere interessata ad un uomo del trono over. Si tratta di Gero, con il quale ha scambiato due chiacchiere dopo la precedente registrazione. Ugo e Alessio, i due corteggiatori di Samantha, non l’hanno presa molto bene ma non sono gli unici.

Armando Incarnato è intervenuto e ha accusato Samantha di essere incoerente, in quanto ritiene Alessio e Gero diversi sia fisicamente e caratterialmente. Lei ha risposto spiegando che il suo prototipo è effettivamente Gero, ma Alessio la prende più caratterialmente. Da che parte state?