Uomini e Donne: la verità sul mazzo di rose regalato a Pamela Barretta

Giovanni Villa, ex fidanzato di Pamela Barretta è stato ospite su Instagram di Fralof. Con lui c’era anche la sua attuale compagna, Claudia Montichiara. Di recente l’uomo era stato al centro del gossip per un mazzo di rose regalato a Pamela, che attualmente si trova nel parterre femminile di Uomini e Donne.

Giovanni e la nuova compagna hanno parlato della loro storia nata proprio sotto i riflettori, a Uomini e Donne. Inizialmente erano solo amici, in seguito tra di loro è nato un rapporto molto importante.

Giovanni ha parlato anche della sua storia con Pamela, con la quale era finita da poco. Ha spiegato anche che tra di loro ci sono stati per tanto tempo diversi paletti e che quindi per questo non si sono mai spinti oltre.

GIOVANNI VILLA: LA VERITA SUL MAZZO DI FIORI – Ha ammesso di averci provato più volte con lei. Ha poi dichiarato però di non essere mai stato innamorato di lei e di non essere stato mai realmente preso. Claudia è intervenuto dichiarando che ai tempi, tra il 22 e il 23 di Dicembre, tra lei e Giovanni non era ancora nato nulla. Per vedere il video della diretta clicca qui.