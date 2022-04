Uomini e Donne, la versione vip: Antonio Zequila tra i tronisti?

Negli ultimi tempi si è parlato di un nuovo spin-off di Uomini e Donne. Nello specifico si tratterebbe della versione vip, quindi a cercare l’amore sarebbero volti noti dello spettacolo. Tra i possibili tronisti ci sarebbe anche Antonio Zequila.

ZEQUILA A UOMINI E DONNE? – In attesa di avere più informazioni riguardo questa nuova versione di Uomini e Donne, c’è già chi ipotizza i possibili concorrenti. Tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di Zequila.

Nel corso della sua vita, ad Antonio gli sono stati attribuiti svariati flirt. Durante la sua esperienza al GF Vip, l’uomo si è dichiarato innamorato e impegnato con Marina Fadda. Attualmente, però, sembrerebbe esser tornato single.

Reduce dalla sua avventura in Honduras, Zequila ha commentato anche quest’ultima indiscrezione. Come riportato da GossipeTv, l’uomo ha dichiarato al settimanale Mio:

“Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente. […] Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”.