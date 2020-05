Uomini e Donne: l’Alchimista non la conta giusta, cosa c’entra Elena Morali?

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, è stato finalmente svelato il volto dell’Alchimista. Dopo solo poche ore, però, sono arrivate delle segnalazioni di cui si è discusso molto, scopriamo insieme di cosa si tratta.

UOMINI E DONNE: L’ALCHIMISTA E’ DAVIDE – Ieri il corteggiatore di Giovanna Abate, si è svelato a tutto il pubblico di Uomini e Donne, comprese le persone in studio. Si tratta di un giovane di nome Davide Basolo, originario di La Spezia. Le notizie, su di lui, però, sono ancora molto poche.

UOMINI E DONNE: CHI E’ DAVIDE BASOLO? – Come dicevamo le notizie su Davide sono ancora molto poche, ma sin da subito il web si è attivato per scoprire chi fosse realmente questa persona che appare realmente molto preso dalla tronista Giovanna Abate. E’ spuntata una segnalazione che ha lasciato molti interdetti!

UOMINI E DONNE: LA SEGNALAZIONE SU DAVIDE BASOLO – Un utente su Instagram ha avvisato Deianira Marzano di aver notato alcuni like del ragazzo alla sorella di Elena Morali. La cosa sarebbe avvenuta proprio quest’estate. Naturalmente Deianira non ha potuto fare a meno di raccontare quanto saputo ai suoi followers.

“[…]Ma… Il famoso Alchimista che mette il like a tutte le foto di Chiara Morali?? Nonché sorella di Elena Morali… Ma ne vogliamo parlare?? Meno male che lui non cercava visibilità!”. Ha scritto l’utente, mentre Deianira ha pubblicato una serie di screenshoot per mostrare la cosa ai suoi followers aggiungendo: ”questo è un impostore ma a chi vuoi prendere in giro morto di fama”. Ecco le foto pubblicate da Deianira:

LE PAROLE DI ELENA MORALI – Anche Elena Morali è intervenuta nella vicenda e ha tenuto a ribadire quanto fosse vero ciò che questo presunto utente avrebbe notato. La donna ha infatti dichiarato: “no certo tesoro infatti, anche in estate faceva così con tutte”.

Inoltre dopo qualche ora sono arrivate ulteriori segnalazioni a Deianira, in particolare quella di una ragazza che ha affermato di aver conosciuto l’Alchimista quest’estate a Formentera e ci avrebbe anche provato. Sarà sincero Davide con Giovanna?