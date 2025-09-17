Uomini e Donne, Laura Chiatti presente in studio: i dettagli

Nel corso dell’ultima registrazione di “Uomini e Donne”, ci sono state molte sorprese. Stranamente, in studio c’era una nota attrice. Stando a quanto trapelato, Laura Chiatti era inaspettatamente nel parterre e ha seguito gli ultimi risvolti dei vari troni. La vera domanda è: Cosa ci faceva la modella lì?

Probabilmente, è stata invitata dalla stessa conduttrice del dating show oppure semplicemente è una grande fan del programma, a cui è stata data la possibilità di sapere anticipatamente, quanto andrà in onda nelle prossime settimane. Dietro la presenza della moglie di Marco Bocci potrebbe nascondersi altro. Non resta che aspettare.

I colpi di scena non finiscono qui. Rosario Guglielmi ha accettato la proposta della De Filippi. Il suo trono, tuttavia, non è durato a lungo. Il ventinovenne è stato smascherato dall’ex fidanzata Ilaria. I due si sono visti di nascosto alla redazione. L’avventura di Rosario nello studio Mediaset è finita, ancor prima di cominciare.

Dopo lo spiacevole episodio, i riflettori sono stati puntati su Cristina Anania. La tronista non riesce ancora a fidarsi di Jakub. Il corteggiatore, però, non fa altro che peggiorare la sua situazione. Ha, infatti, postato una serie di storie su Instagram. Le immagini non sono passate inosservate agli occhi della giovane, che ha deciso di mostrarle e commentarle in studio.

Gli anni passano, ma le cose non cambiano. Gemma Galgani si è mostrata dispiaciuta per la fine della sua frequentazione con Mario Lenti, ed è scoppiata in lacrime. Tina Cipollari, ironicamente, per consolarla le ha portato un rotolone di Scottex.