Uomini e Donne: le dediche dopo la scelta di Mammiliano Mollicone e Vanessa Spoto

Sono già attivi sui social Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, usciti da pochissimi giorni da ”Uomini e Donne”. Il ragazzo ha scelto la corteggiatrice proprio qualche giorno fa e attualmente sembrano essere molto vicini ed affiatati. Non sono mancate le dediche e alcuni video che li ritraggono insieme. La non scelta, per ora, Eugenia Rigotti, non ha rilasciato alcun commento.

LA SCELTA DI MASSIMILIANO MOLLICONE – Solo qualche giorno fa, Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta: vivere al di fuori delle telecamere Vanessa Spoto, lasciando andare l’altra corteggiatrice, Eugenia, per sempre. La scelta andata in onda è stata seguita da ben 2,9 milioni di telespettatori.

Sono già molto attivi sui social e sul profilo di Massimiliano sono state pubblicate delle Ig stories nelle quali lui e la ragazza appaiono insieme in auto, durante un viaggio in autostrada sulla Firenze-Roma. Lei è di Prato, mentre lui vive nel Lazio, in particolare a Nettuno. Dunque probabilmente stavano andando a casa di lui. Ci sono state anche delle belle dediche sui rispettivi profili che testimoniano tutto il loro amore.

LE DEDICHE RECIPROCHE DI VANESSA E MASSIMILIANO – “Amami o faccio un casino”, ha scritto Mollicone su Instagram, pubblicando anche la foto della scelta nella quale si vedono ritratti lui e Vanessa mentre sono intenti ad abbracciarsi. Hanno anche scattato il primo selfie insieme e Vanessa ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram. La dedica è molto bella:

”C’è un posto perfetto che ho scelto per te

Non servono scuse per vivere

In mezzo al deserto, sull’Everest

Davanti ad ogni ostacolo

Amarsi è un miracolo.

L’inizio di tutto.”

Ricordiamo che la sua è stata una scelta di cuore, prevalsa nonostante le incomprensioni con Vanessa. Eugenia è rimasta inevitabilmente delusa e per questo non ha trattenuto le lacrime. Maria De Filippi, però ha avuto parole di conforto per lei. Al momento ha preferito restare nel silenzio. Per vedere le storie di Instagram di Massimiliano e Vanessa clicca qui.