Uomini e Donne, le dichiarazioni di Pietro Tartaglione: il retroscena su Rosa

A breve Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, noti volti di Uomini e Donne, diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo l’annuncio social, l’ex corteggiatore ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo.

IL RETROSCENA SU ROSA – Dopo la turbolenta crisi che aveva colpito la coppia, tra i due ex protagonisti del dating-show è tornato il sereno. L’amore tra i due è più forte che mai, tanto che la famiglia si appresta ad allargarsi nuovamente.

Pietro e Rosa sono in attesa del loro secondo figlio. Su di giri per questo bellissimo arrivo, il futuro papà bis ha parlato della possibilità di avere un terzo figlio. Tartaglione si è detto desideroso di allargare ancora una volta la famiglia, ma di tutt’altro avviso è la sua dolce metà: “Per il futuro non escludo la possibilità che si possa diventare genitori di un terzo figlio, ma al momento Rosa non ne vuole proprio sapere…”.

In vista dell’estate, non è di certo mancata la domanda riguardo una vacanza. Stando a quanto dichiarato da Pietro, attualmente lui e Rosa sono presi dal trasloco nella nuova cosa. Nonostante questo impegno, l’ex corteggiatore ha ammesso che si concederanno dei giorni di relax sulla Costiera Amalfitana e in Sicilia.

Tornando a parlare della seconda cicogna in arrivo, Pietro ha ammesso: “È stata un’emozione grandissima scoprire di aspettare un altro figlio…”.