Uomini e Donne, le domande a Soraia Ceruti: “Ti piace qualcuno?”

Dopo l’annuncio della rottura tra Soraia Ceruti e Luca Salatino, ex coppia di Uomini e Donne, la ragazza si è trovata nel mirino del gossip. In attesa di sapere ulteriori dettagli sulla fine della chiacchieratissima love-story, l’ex corteggiatrice ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan.

“Ti piace qualcuno?” – Una volta confermate le voci che vedevano finita la storia tra Luca e Soraia, quest’ultima si è trovata al centro delle critiche. In molti, infatti, hanno accusato l’ex corteggiatrice di aver tradito Salatino con un giovane napoletano dall’identità sconosciuta.

Davanti a questi continui attacchi, la Cerusi ha deciso di intervenire in prima persona. A questi pettegolezzi, la ragazza è così sbottata sui social: “Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo”.

A distanza di qualche giorno dal suo sfogo, l’ex volto di UeD ha dato la possibilità ai suoi fan di farle qualche domanda. Tra le tante curiosità, c’è chi le ha chiesto: “Ti piace qualcuno?”. A questo tentativo di indagare se effettivamente nella vita di Soraia ci sia o meno qualcuno, la ragazza ha risposto:

“No, decisamente no. Come fai, dopo che sei stata davvero presa e innamorata di un’altra persona, dopo un mese a provare interesse per un altro? Ora ho solo bisogno di ritrovarmi”.

A chi le ha chiesto cosa ne pensa sui pettegolezzi sul suo conto, la ragazza ha così replicato: “Il tempo darà tutte le risposte”.