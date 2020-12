Uomini e Donne, le parole di Cecilia dopo l’intervento: “Ci sono”

L’ex volto di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo, proprio oggi si è sottoposta ad un intervento chirurgico. La ragazza, infatti, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di ricorrere alla chirurgia estetica per aumentare il seno. Oggi Cecilia è riuscita a realizzare il suo desiderio. Vista l’assenza sui social, l’ex corteggiatrice ha voluto rassicurare i suoi tanti follower, aggiornandoli riguardo il post-operazione.

“Tutto ok” – Solo qualche settimana fa la Zagarrigo è stata protagonista del gossip dopo l’annuncio della fine della sua storia con Carlo Pietropoli. Dopo il tanto vociferare su una presunta crisi, l’ex coppia di UeD ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. Saputa la notizia, sono stati tanti i fan del dating show che si sono subito preoccupati per l’ex corteggiatrice. L’influencer, infatti, è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico del programma grazie alla sua simpatia e alla sua trasparenza.

Ironica come sempre, la giovane ha sempre commentato il suo décolleté non proprio prosperoso. A prova di ciò, sotto ad uno scatto in costume, la ragazza ha scritto: “Risparmiate la fatica di zoomare sul seno, quello è!”. Sembra proprio che Cecilia sia riuscita a sottoporsi all’operazione di cui tanto aveva parlato.

Una volta concluso l’intervento, la Zagarrigo tramite le storie su Instagram ha voluto rassicurare i tanti fan preoccupati e spiegato cosa è accaduto. Dopo aver ringraziato nuovamente l’équipe medica, ha raccontato un simpatico aneddoto riguardante l’anestesista.

Il tutto è avvenuto la mattina, prima di sottoporsi all’operazione. Dopo aver compilato i vari fogli, Cecilia ha incontrato l’anestesista a cui ha chiesto: “Guardi, faccia quello che vuole, mi addormenti, mi droghi, ‘unica cosa mi faccia risvegliare, le chiedo solo questo”. Il medico ha cercato di rassicurarla, rispondendole in maniera scherzosa: “Guarda Cecilia dipende dal pacchetto che hai pagato, perché c’è il pacchetto dove ti addormenti e non ti risvegli più e quello in cui ti faccio risvegliare, vado a vedere il conto che hai pagato”.

Infine, Cecilia Zagarrigo ha dedicato alcune IG Stories alle domande dei fan riguardo all’intervento, chiarendo ogni tipo di dubbio. Le foto riportate da veryinutilpeople disponibili qui.