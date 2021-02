Uomini e Donne, le parole di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo la scelta

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono ufficialmente una coppia e sono tornati sui social, dopo mesi di assenza a causa della partecipazione a Uomini e Donne. I due hanno scritto delle dolci e romantiche parole e sono pronti a vivere la loro vita insieme e lontani dalle telecamere.

IL PERCORSO DI SOPHIE CODEGONI – La giovane tronista, di soli diciotto anni, è approdata nel programma a settembre 2020. Dopo poche settimane, la ragazza è entrata nel cuore dei telespettatori del dating show per la sua sensibilità e maturità, nonostante la giovanissima età. Inizialmente il percorso di Sophie non riusciva a decollare, tanto da innescare in lei delle crisi, ma poco a poco si è lasciata andare e ha legato con Matteo Ranieri e Giorgio di Bonaventura.

Sophie Codegoni, alla fine del suo percorso, ha deciso di scegliere proprio Matteo, con il quale c’era una grandissima affinità. Ad oggi, i due sono tornati sui social e stanno mostrando ai follower attimi di quotidianità: uno spritz a Milano, un giro in centro e una serata tranquilla con C’è Posta Per Te.

LE DICHIARAZIONI DI MATTEO E SOPHIE – Matteo Ranieri ha pubblicato uno scatto con la ragazza e la seguente didascalia: “Non so se sono stato o se ho fatto quel che avresti voluto da un corteggiatore, però ti posso posso dire che sono sempre stato me stesso e che quel che ho fatto, l’ho fatto con il cuore. Non posso prometterti di risolvere sempre tutti i tuoi problemi, ma posso prometterti che fin quando ci sarò io con te non li affronterai mai da sola. “Cit io“”.

Più generico, ma pur sempre felice il post di Sophie Codegoni su Instagram, nel quale ringrazia calorosamente Maria De Filippi: “La fine di un percorso speciale… L’inizio di una favola ancora più bella. Ringrazio di cuore una donna speciale Maria De Filippi unica e meravigliosa, tutta la redazione di Uomini e Donne e voi tutti che mi avete sostenuta e supportata. Grazie”. Per vedere le foto, cliccate qui.