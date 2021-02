Uomini e Donne, le prime parole di Davide Donadei dopo la scelta

Davide Donadei, reduce dalla sua scelta, ha pubblicato sui social la prima foto di coppia con Chiara Rabbi. Lo scatto è stato accompagnato da dolci parole, la prova che la sua è stata una scelta di cuore.

IL PERCORSO DI DAVIDE DONADEI – L’ex tronista ha avuto un percorso abbastanza complesso, durato quasi 5 mesi, fatto di tante emozioni. Le due corteggiatrici, Chiara Rabbi e Beatrice Buoncore, si sono sempre rispettate a vicenda, senza mai screditare l’un l’altra. Due ragazze giovani, sincere, umili che hanno conquistato il bel Donadei. Tuttavia, la scelta è ricaduta su Chiara, anche se è stato molto difficile dire addio a Beatrice.

IL PRIMO SCATTO DI COPPIA – Tornato sui social dopo il periodo di inattività, Davide Donadei ha deciso di omaggiare l’inizio di questa nuova storia con una foto di coppia. Lo scatto è stato accompagnato da parole dolcissime, segno che il ragazzo ha scelto davvero di cuore e non di testa come in molti sospettavano.

“Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto così non ci avrei creduto.. eppure eccola qui. In molti dicono che la felicità sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicità sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila. Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò. In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai creduto prima nella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza. Grazie a Uomini e Donne per aver creduto in me. Io e Chiara vi porteremo nella nostra semplicità di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti” ha scritto l’ex tronista su Instagram.

I due, inoltre, stanno vivendo questi giorni insieme e hanno iniziato la loro conoscenza approfonditamente, lontano dalle telecamere e con la voglia di viversi a pieno i primi momenti di vita quotidiana. Vi piacciono insieme?