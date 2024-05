Uomini e Donne: le recenti IG Stories della Di Padua finiscono al centro dell’ironia social

Nonostante siano trascorse settimane dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continuano ad essere nel mirino del gossip. Le recenti enigmatiche IG Stories della Di Padua non hanno solo scatenato la curiosità dei follower, ma anche l’ironia di molti utenti.

IRONIA SOCIAL – Dopo i diversi rumor che vedevano naufragata la sua love-story con l’ex Cavaliere, Roberta ha deciso di intervenire. Attraverso le sue storie di Instagram, infatti, l’ex volto di UeD ha voluto far sapere che la sua relazione con Alessandro procede a gonfie vele.

Nonostante la smentita sui social, nei giorni scorsi l’ex Dama ha condiviso alcune IG Stories che hanno subito fatto pensare che si stesse riferendo alla sua storia d’amore: “C’è un tempo per insistere e un tempo per andarsene“. Oltre a incuriosire i suoi tanti fan, le dichiarazioni della Di Padua hanno scatenato l’ironia dei social.

Sia Deianira Marzano che Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni hanno voluto commentare le dichiarazioni della donna. Per i noti esperti di gossip, infatti, questi non sono altro che tentativi di catturare l’attenzione per prendere parte a Temptation Island. Tentativi vani visto che la prossima edizione del docu-reality vedrà protagoniste coppie persone non famose.

La Di Padua è poi tornata nuovamente sui social per spiegare come in questo periodo sia confusa e per questo sta aspettando di prendere importanti decisioni: “Nei momenti di confusione non prendo mai decisioni, piuttosto ci bevo su…“. Non si è fatta attendere la risposta di Alessandro che, attraverso le storie di Instagram, ha così dichiarato: “Dove tutto è iniziato potrai trovare lo spunto per il vero cambiamento… per il momento balliamo…“.