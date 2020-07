Uomini e Donne, Leonardo Greco di nuovo in ospedale: ecco le toccanti parole

View this post on Instagram

Oggi sono ritornato all’ospedale Sacco di Milano non è stato semplice , sono stato da subito avvolto da mille ricordi, mille pensieri … fino a quando sono passato davanti al padiglione dove ero ricoverato… mi è venuto il magone non lo nascondo,ho provato una sensazione indescrivibile . Sono tornato qui per degli esami di controllo legati al Covid 19 … come immaginavo la visita generica è andata bene,nei prossimi giorni mi consegneranno gli esiti degli esami del sangue ma sono certo che sarà tutto ok,fisicamente mi sento bene… Mentalmente so che ho ancora degli strascichi che mi porto dietro,gli stessi medici mi hanno confermato che moltissimi pazienti hanno problemi legati a tristezza e sconforto … li ho avuti anch’io … e credo che sia una sensazione ancor più brutta del non sentirsi bene fisicamente … Sono consapevole che ne sto uscendo da questa situazione … sono consapevole che ne sto uscendo una persona migliore … Per tutti quelli che ancora ne sono dentro vi voglio dire FORZA ! LA VITA È MERAVIGLIOSA ❤️ : : : #covid_19 #life#hospital #milano#milan#stopcovid19 #speranza#leonardogreco #future#healthylifestyle #healthy#positivevibes#strong#nevergiveup