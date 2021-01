Uomini e Donne, lieta notizia per Claudia Dionigi: “Gioia immensa”

Una delle coppie di Uomini e Donne che ha certamente lasciato il segno è quella formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. La loro storia all’interno del dating show ha fatto innamorare i tanti telespettatori, tanto da essere seguiti ancora adesso. Ad aver conquistato il pubblico è soprattutto Claudia, nota per il suo carattere forte.

È proprio la Dionigi che sole poche ore fa ha ricevuto una splendida notizia. A rivelarlo è la stessa ex corteggiatrice, pubblicando per l’occasione un post su Instagram con tanto di dedica.

“Gioia immensa” – Una volta terminato il loro turbolento percorso a UeD, Claudia e Lorenzo hanno deciso di viversi il loro amore lontano dalle telecamere. Attualmente, i due hanno voluto fare il grande passo, andando a vivere insieme a Milano. L’ex corteggiatrice ha continuato ad essere seguitissima, conquistando un folto numero di follower su Instagram.

Sempre attivissima sui social, la ragazza è riuscita a farsi strada sul web. Ed è proprio nel suo “mondo”, Instagram, che Claudia ha deciso di condividere con i suoi fan una notizia bellissima. La fidanzata di Lorenzo Riccardi è diventata zia per la seconda volta, iniziando questo 2021 con il cuore colmo di gioia.

Per l’occasione, poche ore fa l’ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato una tenera foto in cui si intravede Greta, la sua nipotina appena nata. Ad accompagnare lo scatto è la dolce dedica: “Benvenuta al mondo amore della zia…Mi dispiace non poterti conoscere subito, non sai quanto…Ma sono sicura che ci vedremo presto presto. Auguri a voi per questa gioia immensa. Mi mancate tantissimo”.