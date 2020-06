Uomini e Donne: lieto fine per Roberta Di Padua?

In quest’ultima edizione di Uomini e Donne, il Trono Over ha conquistato il pubblico, arrivando anche a fare più ascolti rispetto al Trono Classico. Dopo il lockdown e la breve pausa del programma, UeD è tornato e il Trono Over sta regalando novità, l’ultima vede come protagonista Roberta Di Padua.

L’EPILOGO TRA LEI E VERONICA – Roberta è spesso entrata in contrasto con Veronica Ursida, un’altra dama che da poco ha abbandonato lo studio. Se prima le due donne si erano trovate rivali per Armando Incarnato, si sono poi contese Giovanni Longobardi. Il Cavaliere, però, ha colto tutti di sorpresa: ha detto addio al programma. Non riuscendo a lasciarlo andare, anche Veronica ha lasciato UeD.

E se Roberta sembra sfortunata in campo amoroso, Uomini e Donne le ha fatto trovare un’amica. Con Valentina Autiero, infatti, si è creata una forte amicizia e a testimoniarlo sono le tante foto che le due Dame condividono sui social.

È ARRIVATO IL LIETO FINE? – Sebbene con Giovanni non sia andato come sperato da Roberta, sembra che qualcuno abbia fatto colpo. Nelle IG Stories, la Dama ha condiviso un suo selfie. A lasciare sorpresi i fan, però, è la scritta che accompagna lo scatto:

“L’amore ti prende e ti porta dove vuole e tu non puoi fare nulla”, ha così scritto la Di Padua, portando i molti a chiedersi a chi sia dedicata questa romantica frase. Che anche per Roberta sia giunto il tanto desiderato e roseo lieto fine?