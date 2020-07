Uomini e Donne, l’inaspettata rivelazione di Deianira: scatta il bacio tra Giovanna e un ragazzo misterioso

In questi giorni in molti si stanno chiedendo cosa sta accadendo ad una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Si tratta di Giovanna Abate e Sammy Hassan, che nell’ultimo periodo stanno facendo discutere. A creare ancora più scompiglio è l’ultima rivelazione della nota influencer Deianira Marzano.

GIOVANNA HA VOLTATO PAGINA? – Nonostante il loro movimentato percorso all’interno del programma, Giovanna e Sammy hanno deciso di abbandonare insieme lo studio. Sebbene sembrasse che la scelta sarebbe ricaduta su Davide, l’ex tronista ha deciso di dare una possibilità ad Hassan.

Sembrava che tutto andasse per il meglio, che lontano dalle telecamere i due avessero trovato il loro equilibrio. Ad un certo punto, però, all’occhio attento dei follower non sono sfuggiti gli indizi che hanno subito fatto pensare ad una crisi. A confermare questa ipotesi è stata l’assenza della ragazza al compleanno dell’ex corteggiatore.

A creare più scompiglio, aumentando i dubbi e le domande, è stata l’ultima rivelazione choc di Deianira, influencer conosciuta per i suoi scandalosi gossip sui vari personaggi di UeD. L’ultima segnalazione arrivata alla Marzano riguarderebbe proprio Giovanna:

“La settimana scorsa sono stata contattata da una persona che diceva che un ragazzo aveva baciato Giovanna. Adesso sono stata contattata da questo ragazzo in persona, che mi ha confermato che il bacio c’è stato. Questa persona esiste, non è un fake e boh, credo che lei a questo punto sia libera. La scelta allora l’hanno fatta per gli altri, ma tra loro alla fine non c’è stata alcun tipo di relazione, c’hanno solo marciato sopra”.

Una rivelazione che lascia senza parole, ma che comunque non è stata confermata o avvalorata da alcuna prova. Non resta altro che prendere questo scoop con le pinze, aspettando ulteriori novità.