Uomini e Donne, L’influencer Amedeo Venza accusa pesantemente Veronica

Uno dei temi che sta tenendo maggiormente banco nella redazione di Uomini e Donne nelle ultime puntate, è quello di Veronica e Nicola Vivarelli. I due hanno iniziato da poco la conoscenza, tuttavia sembra che le cose non stiano andando per il meglio. Durante la puntata di ieri, infatti, hanno avuto un piccolo diverbio in cui gli animi si sono surriscaldati.

Dopo la puntata, invece, è stata diffusa una segnalazione contro Veronica da parte dell’influencer Amedeo Venza. Pare infatti che la corteggiatrice abbia intrattenuto una corrispondenza con un altro partecipante di un vecchio trono over. Secondo il Venza, addirittura ci sarebbero delle conversazioni compromettenti che riguarderebbero Veronica e un ex cavaliere.

Non è stata però rivelata l’identità di quest’uomo misterioso, ma a quanto pare, tra i due c’è stata molto più che una semplice amicizia. Ci sarà da capire se queste voci verranno confermate oppure se risulteranno essere infondate.

L’influencer non è stato però il solo a mettere in dubbio i sentimenti di Veronica, visto che anche Armando l’ha accusata di non essere affatto interessata a Nicola visto che non è intenzionata ad andare via per seguirlo, quando si imbarcherà per lavoro per tre mesi.

Veronica, non essendo presente sui social, non si è ancora espressa per smentire o per confermare queste voci. In ogni caso, la dama non è mai sembrata troppo interessata a tutto questo chiacchiericcio e perciò la scelta di non esprimere la propria opinione e di dire la sua non è così strana e non desta sospetti.