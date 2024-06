Uomini e Donne, l’intervento di Raffaella Scuotto: “Da oggi non trascurerò più la salute”

Raffaella Scuotto, ex protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, si è dovuta sottoporre ad un’operazione. A parlarne è stata proprio l’ex corteggiatrice, lanciando anche un importante messaggio ai fan.

“Da oggi non trascurerò più la salute” – La Scuotto si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la sua partecipazione a UeD nell’ultima edizione. È proprio nello studio del dating-show di Uomini e Donne che ha conosciuto Brando Ephrikian, all’epoca tronista e oggi suo fidanzato.

Sempre molto attiva sui social, nei giorni scorsi l’ex corteggiatrice ha preso una breve pausa. A spiegare il motivo dietro al suo silenzio è stata proprio Raffaella che, come raccontato nelle IG Stories, si è dovuta sottoporre ad un breve intervento:

“Sono un po’ a riposo perché stamattina ho avuto questo intervento di cui vi ho accennato qualcosa ma non vi ho spiegato. Avevo bisogno di riposare perché sono stati giorni stressanti e preoccupanti, non tanto per l’intervento in sé, che è stato semplice, quanto per il fatto che per me sia stato il primo intervento vissuto”.

Nel parlare dell’operazione che ha affrontato, Raffaella ha deciso di lanciare ai follower un importante messaggio. L’ex corteggiatrice, infatti, ha voluto porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione, soprattutto quella femminile visto il problema affrontato:

“Ci tengo a dire quanto sia importante farsi controllare, perché da cosa nasce cosa, tanto è vero che dal mio percorso dermatologico è nato il mio percorso ginecologico. La dottoressa mi chiese l’ecografia per controllare gli ormoni e da questa ecografia, il ginecologo riscontrò qualche anomalia, decidiamo di fare il pap test, non ne avevo mai fatto uno, e da lì vide la presenza di questo polipetto cervicale e di una piaga abbastanza importante che abbiamo provato a sanare, con gli ovuli, ma quando abbiamo trovato questo polipetto lui mi ha detto di stare tranquilli, perché non sapevamo da quanto tempo ce l’avessi. Io poi ho sorvolato sulla questione salute per diverso tempo, cosa che non farò mai più”.