Uomini e Donne, lite tra Federica Spano e Irene Capuano? Ecco le testimonianze

Il rapporto tra Federica Spano e Irene Capuano, ex protagoniste di Uomini e Donne pare essere arrivato al capolinea a causa di un uomo.

IRENE ARRABBIATA CON LA SPANO PER LO STESSO UOMO – In un nostro precedente articolo, vi avevamo anticipato un presunto litigio tra Irene e Federica a causa di un uomo misterioso. Qualche tempo fa, l’ex di Luigi Mastroianni dichiarò di frequentare qualcuno, tuttavia, non rivelò mai chi. In queste ore, però, stanno arrivando diverse segnalazioni alla pagina Instagram Very Inutil People su questo triangolo tra Irene, la Spano e l’uomo misterioso. Pare, infatti, che Federica abbia provato a “rubare” il ragazzo alla Capuano! Un gesto non proprio carino da fare ad un’amica. Proprio per questo motivo, i fan hanno notato in Irene una sorta di freddezza nei confronti di Federica Spano.

IL LITIGIO NON È ANCORA STATO CONFERMATO – Le due sono molto riservate per quanto riguarda la loro vita privata, per questo motivo il litigio non è stato ancora confermato. Tuttavia, i fan sono sempre più convinti di questo distacco tra le due a causa dell’interesse verso lo stesso uomo.



Secondo Very Inutil People, pare proprio che Federica Spano abbia intrapreso una relazione con l’uomo che frequentava Irene Capuano. Non conosciamo, purtroppo, l’identità di questo ragazzo misterioso pertanto possiamo solo attendere conferme o smentite da parte delle dirette interessate.