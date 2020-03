Uomini e Donne, lite tra Giulia De Lellis e la sorella a causa di Andrea Damante?

In questi giorni di quarantena forzata, Giulia De Lellis è stata travolta dal gossip, soprattutto per aver confermato la rottura con Andrea Iannone. Ma cosa è successo tra i due? Effettivamente non si sa con certezza ma entrambi hanno confermato di essersi lasciati definitivamente.

Proprio dall’inizio della quarantena, i fan avevano notato che l’influencer non condivideva più foto assieme al pilota di MotoGP e che aveva abbandonato Lugano per prendere casa a Pomezia, vicino alla sua famiglia. Questi segnali hanno dato il via a tutta una serie di voci che effettivamente si sono rivelate veritiere!

IL DURO SFOGO DI ANDREA IANNONE – Il pilota di MotoGP ha scritto un duro sfogo su Instagram per la sua ex fidanzata (mai nominata) e forse queste parole derivano dal riavvicinamento tra Giulia e Andrea Damante. “NON SONO ARRABBIATO. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare. Confesso che questo non è un momento facile: insieme alle vicende che il Paese sta vivendo e sopportando, il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice. Per voi: ricevo migliaia di messaggi ogni giorno” ha commentato duramente Iannone.

“Gente che mi sostiene, in quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi. Affrontare il cambiamento non fa paura se siamo insieme. Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada. Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero” conclude il pilota lanciando una velata frecciatina a Giulia De Lellis.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: CERTI AMORI RITORNANO – Al centro di questa polemica non poteva mancare Andrea Damante, che non ha bisogno di presentazioni. Il deejay veronese era scomparso dai social in questi giorni e in molti hanno ipotizzato fosse andato proprio dalla De Lellis a Pomezia. Effettivamente ci sono state delle conferme su questo riavvicinamento. I due sono stati avvistati a Pomezia insieme e in una Instgram Stories dell’influencer si sente in sottofondo una voce maschile, identificata successivamente come quella di Damante.

GIULIA HA LITIGATO CON LA SORELLA A CAUSA DI DAMANTE? – Il portale Anticipazioni.it ha lanciato un altro scoop sulla coppia, tuttavia, nulla è confermato per ora. Come ben saprete, la De Lellis ha un profondo legame con le sue nipotine Penelope e Matilde, figlie della sorella maggiore Veronica. Da quando la ragazza è tornata a Pomezia, non ha più condiviso sui social foto o video delle due bimbe, da sempre protagoniste dei suoi profili. Questo ha fatto pensare i follower che le due sorelle abbiano discusso probabilmente a causa di Andrea Damante. Veronica non ha mai fatto mistero di non tollerare il deejay, soprattutto per la sofferenza arrecata all’influencer, mentre ha sempre stimato Andrea Iannone. E se le due avessero litigato proprio per questo?