Uomini e Donne, lo scoop di Deianira: messaggi tra Pietropoli e Selvaggia Roma?

Nelle ultime ore a far finire al centro dell’attenzione un volto abbastanza noto di Uomini e Donne è stata Deianira Marzano. Conosciuta per suoi scoop, ha recentemente parlato dell’ex tronista Carlo Pietropoli. Stando a quanto riferito all’opinionista, dopo la fine della sua storia con Cecilia Zagarigo, il ragazzo ci avrebbe provato con un ex concorrente di Temptation Island abbastanza conosciuta: Selvaggia Roma.

LA RIVELAZIONE DI DEIANIRA – A lasciare senza parole sono state le dichiarazioni della Marzano, nota sui social per le notizie bomba sui vip. Da quanto rivelato, le sono stati mandati dei messaggi che mostrerebbero come Carlo, dopo pochi giorni dalla fine della sua storia con Cecilia, ci abbia provato con la Roma.

Si tratterebbe di un vero e proprio corteggiamento, provato dai tanti commenti e like lasciati dall’ex tronista sotto i post di Selvaggia. Deianira ha però parlato anche di messaggi che il ragazzo avrebbe inviato all’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Stando a quanto detto dall’opinionista, si tratterebbero di messaggi come: “Quando vuoi fare qualcosa di più tipo uno spritz, sono qua!” o “Fa caldo”.

LA REPLICA DELL’EX TRONISTA – Divenuto oramai virale e chiacchieratissimo, lo scoop è stato affrontato anche da uno dei protagonisti. Carlo ha infatti deciso di chiarire la situazione, non smentendo affatto il rumors:

“Non ho la coscienza pulita, ma di più perché mi sono sempre comportato bene, sono sempre stato rispettoso. Nel momento in cui io sono single, dopo 10 giorni, o anche cinque, quaranta, della mia vita faccio quello che mi pare. Quello che mi dispiace è mettere in mezzo Cecilia che non c’entra nulla e potrebbe rimanerci male”.

PARLA LA MICHELAZZO – Stando a quanto detto da Deianira, Selvaggia avrebbe risposto ai messaggi di Carlo, ma senza effettivamente cedere alle sue avances. A commentare il gossip è anche Eliana Michelazzo, vecchia conoscenza di Roma. Tra le due donne vi sono stati degli attriti, portando a mettere fine la loro amicizia.

La Michelazzo non si è affatto risparmiata, accusando la donna di essere una poco di buono in quanto avrebbe comunque risposto all’ex tronista di Uomini e Donne. Parole forti, ma che non avrebbero ricevuto alcun commento dalla destinataria.