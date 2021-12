Uomini e Donne, lo sfogo di Alessandro dopo la scelta di Andrea Nicole: “Sempre a testa alta”

Come emerso sui social, a Uomini e Donne è avvenuta una scelta abbastanza insolita. Si tratta di Andrea Nicole che tra Ciprian ed Alessandro, la tronista ha deciso di uscire con il primo. Sebbene ancora non è andata in onda, sul web non si fa altro che discuterne.

A parlarne è stato anche l’oramai ex corteggiatore, Alessandro, lasciandosi andare ad uno sfogo sui social. La sua IG Story, però, è stata cancellata dopo poco tempo.

“Sempre a testa alta” – Come accade da qualche anno, sui social vengono subito rivelate le dinamiche che avvengono in studio durante le registrazioni. Tra le ultime anticipazioni, è stata rivelata anche la scelta di Andrea Nicole. Il tutto è avvenuto in maniera abbastanza insolita e infrangendo il regolamento del programma.

La ragazza e Ciprian hanno trascorso la notte insieme, all’insaputa della redazione e dell’altro corteggiatore. Il giorno dopo si sono presentati in studio, mano nella mano, rivelando quanto accaduto. La cosa ha fatto parecchio discutere, ma ha anche ferito Alessandro.

Il ragazzo ha deciso di sfogarsi sui social, lanciando un velato attacco nei confronti dell’ex tronista e del suo nuovo fidanzato: “Sempre a testa alta […] Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani”.

Dopo poco tempo dalla pubblicazione della IG Story, Alessandro ha deciso di fare un passo indietro, eliminando tutto. Da parte della nuova coppia non è ancora giunta alcuna risposta. Sicuramente i due ex protagonisti di Uomini e Donne torneranno sui social una volta che l’attesa puntata andrà in onda.