Uomini e Donne, lo sfogo di Alessia Cammarota: “Mio figlio non sta bene…”

Recentemente l’ex volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha deciso di sfogarsi sui social. Nelle IG Stories la donna è apparsa triste e preoccupata per le condizioni di salute del figlio.

“Mio figlio non sta bene” – Dopo aver dato il buongiorno ai suoi follower, l’ex protagonista del dating show ha rivelato di aver trascorso una notte insonne. Il motivo è il figlio Niccolò che non è stato bene, preoccupando la famiglia.

Dopo aver rassicurato di aver chiamato il pediatra, la Cammarota ha spiegato che il figlio ha sicuramente contratto un virus. Subito alcuni utenti hanno ipotizzato che il virus preso da Niccolò fosse il Coronavirus, proprio per questo Alessia ha subito aggiunto:

“Ormai c’è un allarmismo per qualsiasi sintomo, ragazzi vi ricordo che esistono anche altre mille virus, come quello intestinale. Calmatevi. Non ha il Covid, si tratta di un virus intestinale. Facciamo fare ai medici il loro lavoro, noi limitiamoci a fare i nostri lavori, non siamo medici. Se il pediatra ha detto che non c’era bisogno di fare il tampone, non lo abbiamo fatto. Punto”.

Non è proprio un buon periodo per l’ex dama che recentemente ha perso il suo terzo figlio. Riguardo questo doloroso e delicato tema, la donna ha deciso di sfogarsi ulteriormente. Da giorni, infatti, alcune sue fan hanno insinuato che la donna sia nuovamente in dolce attesa.

A chi le domanda se sia nuovamente incinta, Alessia ha voluto replicare: “Mi sono rotta il ca..o di sentirmi sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza. Mi fate sentire sbagliata, mi avete fatto sentire non al mio posto, mi avete fatto sentire non abbastanza madre”.