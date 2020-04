Uomini e Donne: lo sfogo di Nilufar Addati sui social che chiede aiuto ai fan

Nilufar Addati, ex tronista di Uonini e Donne e prima ancora corteggiatrice di Mattia Marciano, è solita postare la sua vita quotidiana tramite social. Qualche ora fa ha postato su Instagram delle storie nelle quali si sfoga e racconta cosa le starebbe accadendo da un po’ di tempo.

NILUFAR ADDATI: UN ACCOUNT LA PERSEGUITA – Nilufar ha annunciato sui social che un account la starebbe perseguitando da circa un anno. Questa presunta persona le starebbe creando problemi nei rapporti sociali con amici e parenti e nell’ambito lavorativo.

NILUFAR ADDATI: PROBLEMI CON UN ACCOUNT SCONOSCIUTO – Nel momento in cui riesce a far chiudere un profilo, subito ne viene aperto un altro. La ragazza è convinta che si tratti sempre della stessa persona, anche se non ha fatto alcun nome. Forse non sa nemmeno lei di chi potrebbe trattarsi. Nilufar si è dunque sfogata sui social chiedendo aiuto ai suoi followers.

NILUFAR CHIEDE AIUTO AI SUOI FAN – La ragazza ha dunque chiesto aiuto ai suoi fan. Ha chiesto che questo profilo venisse nuovamente chiuso tramite numerose segnalazioni. Chiedendo ciò ha poi anche spiegato cosa le stesse accadendo da circa un anno.” È una persona che mi perseguita da più di un anno. Ho già fatto eliminare altri suoi profili, prima che la bloccassi da questo vari mesi fa per passare inosservata mi scriveva addirittura messaggi carini. È una persona meschina e ossessionata”. Ha dichiarato quasi disperata la Addati.

NILUFAR ADDATI: CONTINUA IL SUO SFOGO SUI SOCIAL – La ragazza ha poi proseguito il suo sfogo tramite social aggiungendo: ”Ho già fatto eliminare altri profili di sua proprietà in passato. Cerca ogni giorno di minare i miei rapporti personali e lavorativi. Vi prego di segnalare”. La ragazza ha dunque lasciato intendere che si tratta di una situazione che va avanti da un po’ e che le sta creando dei problemi.

NILUFAR ADDATI: IL RINGRAZIAMENTO AI FOLLOWERS – Nilufar ha poi aggiunto: “Chi mi segue da tanto tempo potrà ricordare questi nomi di profili che vi ho già chiesto di segnalare, è sempre la stessa persona, da più di un anno. Questo mondo è folle”. Ha poi proseguito dicendo: “Non posso entrare nei dettagli, ma è veramente una situazione insostenibile. Infine non ha potuto non ringraziare i fan che l’hanno supportata e che hanno iniziato a segnalare il profilo.